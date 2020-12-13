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Кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:01

Легендарный американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в его фейсбуке.

Прайд скончался 12 декабря в Далласе после того, как заразился коронавирусом. С симптомами инфекции его госпитализировали в конце ноября.

Артист родился в 1934 году в городе Следж штата Миссисипи. Отслужив в армии, он устроился на плавильный завод, где работал до тех пор, пока его музыкальная карьера не пошла в гору. Прайд стал первым успешным темнокожим кантри-музыкантом и первым темнокожим артистом, вошедшим в Зал славы кантри. Исполнитель четыре раза становился обладателем премии «Грэмми».

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