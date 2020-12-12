В Армении сообщили о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении сообщило о наступлении вооруженных сил Азербайджана на юге Нагорного Карабаха, несмотря на режим прекращения огня. Об этом пишет ТАСС.

Наступление идет в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. В Минобороны отметили, что армянские войска «предпринимают соразмерные действия» для отражения атаки.

В российском министерстве обороны подтвердили, что режим прекращения огня впервые был нарушен. Подробностей инцидента там не уточнили.

О масштабах боев и жертвах не сообщается. Азербайджан ситуацию пока не прокомментировал.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали мирное соглашение. В регионе ввели режим прекращения огня и направили российских миротворцев, чтобы контролировать его соблюдение.

Согласно договоренностям, Азербайджан получает контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами — это более половины территорий, контролируемых до начала конфликта непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.