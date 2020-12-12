Режиссер «Человека-паука» Джон Уоттс снимет новую «Фантастическую четверку»

Режиссер Джон Уоттс, известный по работе над фильмами о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, снимет новый фильм о Фантастической четверке. Об этом студия Marvel сообщила в твиттере.

О планах поработать над проектом глага Marvel Studios Кевин Файги упоминал еще в 2019 году на конференции Comic Con в Сан Диего. Он не стал вдаваться в детали, и подтверждение о съемках картины появилось спустя год.