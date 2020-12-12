Режиссер «Человека-паука» Джон Уоттс снимет новую «Фантастическую четверку»

Режиссер Джон Уоттс, известный по работе над фильмами о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, снимет новый фильм о Фантастической четверке. Об этом студия Marvel сообщила в твиттере.
О планах поработать над проектом глага Marvel Studios Кевин Файги упоминал еще в 2019 году на конференции Comic Con в Сан Диего. Он не стал вдаваться в детали, и подтверждение о съемках картины появилось спустя год.
Джон Уоттс снял уже два фильма о Человеке-пауке — части «Возвращение» и «Вдали от дома». На 2021 год намечена еще одна картина о Питере Паркере, у которой пока что нет официального названия. Зато уже известно, что Альфред Молина вернется к роли Отто Октавиуса, Джейми Фокс — к роли Электро, и Бенедикт Камбербатч снова сыграет Доктора Стрэнджа. Появление персонажей объясняется с помощью концепции мультивселенной, согласно которой несколько миров существуют параллельно.
В 2018 году на ютьюбе появился не фильм «Фантастическая четверка» 1994 года. Картина так и не попала в широкий прокат, потому что кинокомикс оказался очень плохим. Версия блокбастера Джона Транка, вышедшая в 2015 году, тоже оказалась не самой удачной. Фильм даже получил «Золотую малину».