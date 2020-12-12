Рождественские рисунки Энди Уорхола выставили на аукцион

Аукцион получила название «Happy Andy Warholidays». Рисунки Энди Уорхола, которые можно будет купить на нем, были вдохновлены его детством: художник родился в католической семье и с 1950-х годов рисовал ангелов.

Фонд Энди Уорхола объявил о проведении благотворительного аукциона вместе с платформой eBay . На ней выставят небольшие рождественские работы художника.

«Хотя стиль Уорхола изменился в 1960-е годы, его щедрость и любовь к праздникам всегда были неизменными, это видно по рисункам, которые он делал в подарок для своей семьи, друзей и коллег», — рассказывают представители фонда.

Вся прибыль от продаж аукциона будет направлена на помощь нуждающимся художникам.