Прилепин увидел еврейский заговор в решении жюри премии «Большая книга». В ответ его назвали мудаком

Писатель Захар Прилепин увидел еврейский заговор в решении жюри литературной премии «Большая книга». В этом году награду присудили роману «Чертеж Ньютона» писателя Александра Иличевского, который живет в Израиле.

«В жюри премии БК («Большая книга» — Прим. ред.) примерно 50 евреев. Это все, что надо было написать, Костя», — написал Прилепин в комментариях к посту шеф-редактора Storytel Константина Мильчина. Мильчин заявлял, что победить должна была книга Михаила Елизарова «Земля» и рассуждал о том, как различные премии присуждают награды.

Прилепина обвинили в антисемитизме, Мильчин ответил, что писатель сам получил эту премию в 2014 году. «Я-то знаю, как они дали мне премию. Аж два ряда вышли из зала в знак протеста. А уж что за кулисами творилось. Да я и не о себе, как понимаешь. Просто показал, как можно сэкономить на словах», — прокомментировал Прилепин.

Медиаменеджер и член жюри Демьян Кудрявцев в беседе с изданием «Подъем» осудил высказывание Захара Прилепина: «Захар Прилепин проявил мудачизм, потому что он мудак, и это все, что нужно знать о Захаре Прилепине».

Книга Прилепина «Есенин. Обещая встречу впереди» не попала в тройку победителей «Большой книги». В 2014 году он получил награду за роман «Обитель».