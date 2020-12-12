Московскому ресторану Bla Bla Bar грозит штраф или закрытие из‑за концерта Niletto

Московскому ресторану Bla Bla Bar грозит штраф до 300 тыс. рублей или закрытие на срок до 90 суток из‑за концерта Niletto. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

На концерте были выявлены грубые нарушения социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима. Информация о нарушениях будет передана в московский Роспотребнадзор.