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Московскому ресторану Bla Bla Bar грозит штраф или закрытие из‑за концерта Niletto

Анастасия Цой
Сегодня в 15:04

Московскому ресторану Bla Bla Bar грозит штраф до 300 тыс. рублей или закрытие на срок до 90 суток из‑за концерта Niletto. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

На концерте были выявлены грубые нарушения социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима. Информация о нарушениях будет передана в московский Роспотребнадзор.

Недавно в Петербурге суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тыс. рублей после концертов Басты, во время которых зрители также не соблюдали социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим. Однако закрытия комплексу все же удалось избежать.

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