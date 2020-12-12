Кристоф Вальц сыграет Михаила Горбачева в мини-сериале «Рейган и Горбачев»

Актер Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный») сыграет первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева в мини-сериале «Рейган и Горбачев» от Paramount Television Studios. Об этом пишет Deadline.

Роль американского президента Рональда Рейгана исполнит Майкл Дуглас («Основной инстинкт», «Человек-муравей»). Режиссером выступит Джеймс Фоули, снявший триллеры «Страх» и «Идеальный незнакомец», а также поставивший «Американцев» и 12 эпизодов сериала «Карточный домик». Вальц, Дуглас и Фоули станут также исполнительными продюсерами шоу.

Сериал будет основан на книге Кена Аделмана «Рейган в Рекьявике: 48 часов, завершивших Холодную войну» и расскажет о встрече двух политических лидеров в Исландии в 1986 году.

Когда именно и в каком стриминговом сервисе состоится релиз шоу, пока неизвестно.

Мультимедийный сервис Okko предлагает своим пользователям эксклюзивно увидеть биографическую драму «Опасный элемент» с номинанткой на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Розамунд Пайк в главной роли. На закате XIX века, в Париже, Мария Склодовская (Розамунд Пайк) познакомилась с коллегой-ученым Пьером Кюри (Сэм Райли).

Пара поженилась, вырастила двоих дочерей и изменила лицо науки навсегда, открыв явление радиоактивности. В 1903 году чета Кюри получила Нобелевскую премию по физике, что сделало Марию первой женщиной в истории, удостоившейся этой престижной награды. После смерти своего мужа Мария продолжила заниматься наукой. И ее работа вновь была отмечена Нобелевской премией, на этот раз по химии.

«Опасный элемент» — это бессмертное наследие Марии Кюри в исторической ретроспективе: ее страстные отношения и ошеломляющие открытия, а также исследование того, как они повлияли на поворотные моменты в истории.

Фильм режиссера-обладателя Приза жюри Каннского кинофестиваля и номинанта на премии Британской академии и «Оскар» Маржан Сатрапи («Персиполис») будет доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 12 декабря.