В России выявили 28 137 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 448 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 625 848. За последние сутки вылечились 26 118 человек, за все время — 2 085 958. За сутки умерли 560 пациентов (это новый рекорд за время пандемии), за все время — 46 453.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 71 млн человек, 1,59 млн из них умерли, 45,3 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (15,8 млн). Далее — Индия (9,8 млн) и Бразилия (6,8 млн).