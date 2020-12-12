Westside Boogie и Joey Bada$$ выходят на прогулку в клипе «Outside»

Рэпер Westside Boogie выпустил клип на песню «Outside», записаную вместе с Joey Bada$$. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео Westside Boogie встречается на одной из улиц Нью-Йорка с подругами, с которыми уезжает на машине, чтобы встретиться с Joey Bada$$. Позже девушки устраивают уличные гонки.