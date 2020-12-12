Westside Boogie и Joey Bada$$ выходят на прогулку в клипе «Outside»

Рэпер Westside Boogie выпустил клип на песню «Outside», записаную вместе с Joey Bada$$. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
В видео Westside Boogie встречается на одной из улиц Нью-Йорка с подругами, с которыми уезжает на машине, чтобы встретиться с Joey Bada$$. Позже девушки устраивают уличные гонки.
Песню спродюсировали Rascal и Tae Beast. Режиссером клипа выступил Шоми Патвари, снимавший видео для Clipse, Бейонсе и Major Lazer.
В 2018 году у Joey Bada$$, A$AP Ferg и Powers Pleasant вышел клип, также посвященный уличным гонкам. В ролике Powers Pleasant и Joey Bada$$ получают кейс, в котором лежит пузырек с неизвестной жидкостью. Вещество помогает A$AP Ferg опередить конкурента и выиграть заезд.