Дейв Грол записал кавер на «Hotline Bling» Дрейка

Фронтмен Foo Fighters Дейв Грол записал кавер на песню Дрейка «Hotline Bling». Видео с исполнением трека можно посмотреть на ютьюбе.
Грол и продюсер Грег Керстин решили выпустить серию музыкальных видео из студии по случаю празднования Хануки, которая в этом году проходит с 10-го по 18 декабря. «Hotline Bling» стала песней второго дня The Hanukkah Sessions. В первый день музыканты опубликовали кавер на «Sabotage» Beastie Boys.
Предположительно, Керстин и Грол исполнят для серии роликов песни, которые были созданы музыкантами из еврейского сообщества.
Ранее Дейв Грол предложил 10-летней барабанщице Нанди Бушелл из английского Ипсуича выступить на их концерте, когда группа вернется в Британию. Школьница стала популярной, благодаря экспрессивным роликам с каверами на известные рок-песни.