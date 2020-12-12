Дейв Грол записал кавер на «Hotline Bling» Дрейка

Фронтмен Foo Fighters Дейв Грол записал кавер на песню Дрейка «Hotline Bling». Видео с исполнением трека можно посмотреть на ютьюбе.

Грол и продюсер Грег Керстин решили выпустить серию музыкальных видео из студии по случаю празднования Хануки, которая в этом году проходит с 10-го по 18 декабря. «Hotline Bling» стала песней второго дня The Hanukkah Sessions. В первый день музыканты опубликовали кавер на «Sabotage» Beastie Boys.