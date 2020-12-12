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Дочь Бейонсе и Jay-Z получила свою первую номинацию на «Грэмми»

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:09

Дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви Картер впервые стала номинантом премии «Грэмми». Национальная академия искусства и науки звукозаписи 11 декабря обновила на сайте список претендентов на награду.

8-летняя Картер вместе с Wizkid и Saint Jhn приняла участие в записи песни Бейонсе «Brown Skin Girl», вошедшую в саундтрек к фильму «Король Лев» 2019 года. Видео на трек теперь претендует на звание клипа года по версии «Грэмми».

В этой номинации за статуэтку также поборются ролики  «Lockdown» Андерсона Паака, «Life is Good» Future и Дрейка, «Adore You» Гарри Стайлза и «Goliath» от Woodkid.

Оказавшись в категории «Лучшее видео», Бейонсе стала лидером по количеству номинаций премии 2021 года. Ей удалось это, несмотря на то, что она не выпускала новых альбомов за последний отчетный период.

«Грэмми» вручается в более чем 80 номинациях. 63-я церемония вручения наград пройдет 31 января, ведущим выступит Тревор Ноа.

Список лауреатов «Грэмми» 2020 года находится здесь

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