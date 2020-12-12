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В спин-оффе «Игры престолов» снимутся Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д'Арси

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:38

В спин-оффе «Игры престолов» — сериале «Дом Дракона» — снимутся Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Оливия Кук («Первому игроку приготовиться», «Мотель Бейтса») и Эмма Д’Арси («Мисс Плохое поведение»). Об этом сообщил Variety.

Смит сыграет принца Деймона Таргариена, «несравненного воина» и младшего брата короля Визериса (его на экране воплотит Пэдди Консидайн). Кук исполнит роль «самой красивой женщины в Семи Королевствах» Алисенты Хайтауэр, а Д’Арси станет старшей дочерью Визериса, принцессой Рейнирой Таргариен.

Премьера шоу состоится в 2022 году. Сериал продюсируют Мигель Сапочник («Игра престолов», «Видоизмененный углерод») и Райан Кондал («Колония»). Среди режиссеров проекта будут Клэр Килнер («Жених напрокат»), Гита В. Патель («Прощай навсегда») и Грег Яйтанс («Доктор Хаус»).

Спин-офф снимут по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет историю дома Таргариенов. Сценарий напишет Райан Кондал («Колония»).

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