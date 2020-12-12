В Нью-Йорке автомобиль наехал на активистов движения Black Lives Matter

В Нью-Йорке неизвестная женщина въехала на автомобиле BMW в группу активистов движения Black Lives Matter. Об этом сообщил Reuters.

Инцидент произошел на Манхеттене во время акции солидарности с нелегальными иммигрантами, которые устроили голодовку в тюрьме Нью-Джерси в знак протеста против жестокого обращения.

В демонстрации участвовали около 50 человек. По меньшей мере, шестеро из них пострадали. По информации агентства, активисты получили травмы, не опасные для жизни. Сколько человек были госпитализированы после произошедшего, пока не сообщается.

Полиция задержала виновницу ДТП. Ее личность не раскрывается. Женщина не пыталась скрыться с места преступления и вскоре была допрошена. По мнению сотрудников правоохранительных органов, наезд на демонстрантов не был намеренным.