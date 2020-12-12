Эксперты расшифровали письмо серийного убийцы Зодиака. Его не могли прочитать более полувека

Послание, известное как Шифр 340, было отправлено в редакцию газеты в ноябре 1969 года. Следователи надеялись, что в нем может содержаться информация о личности маньяка. Однако никаких данных об этом в письме не оказалось.

Эксперты из США, Австралии и Бельгии расшифровали письмо знаменитого серийного убийцы по прозвищу Зодиак. Его не могли прочитать в течение 51 года. Об этом сообщил San Francisco Chronicle со ссылкой на дешифровщика Дэвида Оранчака.

«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. <…> Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня», — такой текст зашифровал Зодиак.

По словам Оранчака, он трудился над разгадкой послания Зодиака с 2006 года. В начале работы, как признается специалист, ему казалось, что он быстро расшифрует письмо. «Я думал «О, я могу просто написать компьютерную программу и прочитать шифр». Но он не давался мне все это время», — сказал он.

Подразделение ФБР в Сан-Франциско заявило, что знает о достижении Оранчака и его команды (австралийца Сэма Блейка и бельгийца Ярла Ван Эйкке) и продолжит поиск Зодиака.

«Убийца Зодиак терроризировал множество общин по всей Северной Калифорнии, и, хотя прошли десятилетия, мы продолжаем добиваться справедливости для жертв этих жестоких преступлений», — заявил пресс-секретарь ведомства Кэмерон Полан.

Зодиак, по его собственным словам, причастен к 37 убийствам, совершенным в 1968–1969 годах в Калифорнии. Пять преступлений были доказаны. Тем не менее, личность нападавшего осталась неизвестной.

В конце 1960-х годов маньяк отправил несколько писем в редакции местных газет, в них содержались криптограммы. Первая из них, известная как Шифр 408, была разгадана в 1969 году школьным учителем из Салинаса.