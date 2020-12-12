Снежный барс заразился коронавирусом в зоопарке Луисвилла

В зоопарке Луисвилла в американском штате Кентукки зафиксировали первый случай заражения COVID-19 снежного барса. Об этом сообщил сайт учреждения.

Коронавирус обнаружили у пятилетней самки Ники. Также результатов тестирования на инфекцию ожидают две других особи — самцы Кимти и Меру. У них, как и у Ники, заметили признаки заболевания.

У всех трех кошек в течение двух последних недель появились незначительные респираторные симптомы, например, сухой кашель. Предположительно, животные заразились от одного из сотрудников зоопарка, который переболел COVID-19 бессимптомно.