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FDA: у нескольких добровольцев случился паралич лица после введения вакцины Pfizer

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:00

Вакцина против коронавируса от компании Pfizer может вызывать временный паралич лица. Об этом сообщило Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В ходе испытаний препарата четверо добровольцев столкнулись с параличом Белла, который характеризуется временной неработоспособностью части лица. Дисфункция возникает, как правило, при сдавливании или воспалении лицевого нерва, контролирующего мышцы.

Каким образом применение вакцины может быть связано с параличом Белла, неясно. Пока нет доказательств, что дисфункция нерва вызвана именно антикоронавирусной прививкой, отмечают специалисты.

По словам ученых, разница с контрольной группой, получившей плацебо вместо вакцины, не является существенной. Кроме того, паралич лица прошел у всех пострадавших добровольцев через некоторое время.

Всего в тестировании вакцины приняли участие 38 тыс. человек. Они отмечали такие побочные явления препарата как лихорадка, утомляемость, головная и мышечная боль. Сильные нежелательные реакции появились у менее чем 5% добровольцев — чаще всего на них жаловались молодые люди.

Ранее FDA сообщало о гибели шестерых участников испытания вакцины Pfizer. Из них вакцину получили только двое. Связана ли их смерть напрямую с вакцинацией — неизвестно.

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