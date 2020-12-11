«Роскосмос» предложил повысить зарплату космонавтам на треть

«Роскосмос» предложил увеличить зарплату космонавтов на треть. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Корпорация намерена повысить оклады сотрудников на 36%. Таким образом, кандидаты в космонавты будут получать 82,8 тыс. рублей, нелетавшие космонавты — 86,8 тыс. рублей, летавшие космонавты — 94,7 тыс. рублей, а инструкторы-космонавты — 120,3 тыс. рублей.

Сейчас оклады российских космонавтов варьируются от 60,9 тыс. до 88,4 тыс. рублей. При этом специалисты также получают компенсационные и стимулирующие выплаты, отмечает агентство. Всего в отряде космонавтов «Роскосмоса» на данный момент числятся 30 человек.