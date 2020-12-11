«Такие дела» выпустили спецпроект о Доме Ушковой в Казани

Издание «Такие дела» выпустило спецпроект о знаменитом Доме Ушаковой в Казани. Об этом «Афише Daily» сообщили создатели проекта.

Сайт, посвященный одному из красивейших зданий Татарстана, запустился 11 декабря в преддверии книжного фестиваля в национальной библиотеке республики — именно она сейчас находится в историческом особняке.

Портал рассказывает об истории Дома Ушаковой и его настоящем. На странице проекта можно увидеть современные фотографии интерьеров особняка, прочитать романтичную историю создания здания и узнать о роли Надежды Крупской в его сохранении.

«Имперское прошлое, несметное богатство, творческий дар, революция, войны, репрессии — в этом доме все смешалось. Эклектика — это не только про Казань или про дом Ушковой, это и про нас всех, про современную Россию, которая постоянно ищет опоры в прошлом, изобретая язык для дня сегодняшнего», — отмечают авторы проекта.