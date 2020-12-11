перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Grimes/Apple Music Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077 выпустила альбом. В игре ее озвучивает Grimes
Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077 выпустила альбом. В игре ее озвучивает Grimes 22:00
FKA Twigs подала в суд на Шайю ЛаБафа. Певица обвиняет актера в насилии 21:43
Pixar разрабатывает спин-офф «Истории игрушек» про Базза Лайтера 21:42
Что люди слушали на самоизоляции? «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года 21:19
Умер Ким Ки Дук, появилась новая работа Бэнкси и другие новости дня 20:48 Дайджест
#СловоПротивДела: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Юлии Галяминой 20:32
пресс-материалы Beat Films запустит платформу Qatar Film Days. На ней расскажут о кино Ближнего Востока
Beat Films запустит платформу Qatar Film Days. На ней расскажут о кино Ближнего Востока 20:20
Сторож школы отказалась стать главой Новоомского поселения. Ранее она неожиданно победила на выборах Обновлено в 19:39
В Японии придумали алкогольный суп быстрого приготовления 19:39
В Дагестане за четыре дня нашли мертвыми почти 300 тюленей, занесенных в Красную книгу 19:09
Людей, признанных иностранными агентами, предложили сажать на пять лет за отказ встать на учет 19:02
В Москве казаки помогут полиции следить за порядком на новогодних праздниках Обновлено в 17:58
kremlin.ru Путин об отравлении Навального: если человек чуть не умер, это не повод заводить дело
Путин об отравлении Навального: если человек чуть не умер, это не повод заводить дело 17:36
Варвара Шмыкова и Саша Филипенко прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна 17:07
Генпрокуратура потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком» за отсутствием состава преступления 16:46
Адвокат рассказал о серьезных осложнениях у Тинькова после лечения 16:30
Танцы в старости в новом клипе Lovanda «Когда‑то» 16:24
charlesdiago/Instagram Им выпадают хлопоты: новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин
Им выпадают хлопоты: новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин 16:19
Депутат от «Единой России» предложил признать Гринпис нежелательной организацией 15:45
Муся Тотибадзе выпустила новый альбом «Молодость» 15:42
Отключить рекламу

Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077 выпустила альбом. В игре ее озвучивает Grimes

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:00

Поп-звезда-киборг Лиззи Уиззи (Lizzy Wizzy) из игры Cyberpunk 2077 выпустила альбом с очень длинным названием «This story is dedicated to all those cyberpunks who fight against injustice and corruption every day of their lives!».

Героиню в игре сыграла и озвучила Grimes, она же и рассказала о релизе.

На пластинку попали 17 треков — танцевальных миксов. В записи приняли участие Рианна, Ариана Гранде, t.A.T.u. и другие.

Пока альбом доступен только в Apple Music. Платформа оказалась первой, так как помогла вычистить сэмплы, объяснила Grimes.

Накануне состоялся релиз долгожданной игры Cyberpunk 2077 о борьбе группировок в футуристичном городе Найт-сити. Премьера изначально планировалась 16 апреля, но спустя несколько переносов вышла 10 декабря.

Над музыкой для Cyberpunk 2077 поработали многие известные артисты, среди которых A$AP Rocky, Run the Jewels, Нина Кравиц, COS и Conway, а также коллектив Refused, исполняющий в игре роль группы Samurai.

CD Projekt Red — студия, создавшая игры серии «Ведьмак» — вела работу над Cyberpunk 2077 примерно с 2013 года. Она впервые показала кадры геймплея в 2018 году. Действие игры разворачивается в городе Найт-Сити, который находится в Калифорнии. Гемеров ждут открытый город с циклом смены дня и ночи, разделенный на шесть районов, и полная свобода действий. Одну из важных ролей в Cyberpunk 2077 исполнил Киану Ривз.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
триллер
Кровные узы
Кевин Костнер и Дайана Лейн спасают внука из лап криминальной семейки

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Киану Ривз
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить