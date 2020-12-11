Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077 выпустила альбом. В игре ее озвучивает Grimes

Героиню в игре сыграла и озвучила Grimes, она же и рассказала о релизе.

Поп-звезда-киборг Лиззи Уиззи (Lizzy Wizzy) из игры Cyberpunk 2077 выпустила альбом с очень длинным названием «This story is dedicated to all those cyberpunks who fight against injustice and corruption every day of their lives!».

Пока альбом доступен только в Apple Music. Платформа оказалась первой, так как помогла вычистить сэмплы, объяснила Grimes.

На пластинку попали 17 треков — танцевальных миксов. В записи приняли участие Рианна, Ариана Гранде, t.A.T.u. и другие.

Накануне состоялся релиз долгожданной игры Cyberpunk 2077 о борьбе группировок в футуристичном городе Найт-сити. Премьера изначально планировалась 16 апреля, но спустя несколько переносов вышла 10 декабря.

Над музыкой для Cyberpunk 2077 поработали многие известные артисты, среди которых A$AP Rocky, Run the Jewels, Нина Кравиц, COS и Conway, а также коллектив Refused, исполняющий в игре роль группы Samurai.

CD Projekt Red — студия, создавшая игры серии «Ведьмак» — вела работу над Cyberpunk 2077 примерно с 2013 года. Она впервые показала кадры геймплея в 2018 году. Действие игры разворачивается в городе Найт-Сити, который находится в Калифорнии. Гемеров ждут открытый город с циклом смены дня и ночи, разделенный на шесть районов, и полная свобода действий. Одну из важных ролей в Cyberpunk 2077 исполнил Киану Ривз.