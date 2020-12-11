В Подмосковье посетителей кафе обязали предоставлять отрицательный тест на COVID-19

Власти Подмосковья продлили действующие коронавирусные ограничения до 12 января 2021 года. Это касается дистанционного обучения в колледжах и вузах, а также блокировки социальных карт учащихся и людей старше 65 лет.

Кроме того, с 31 декабря по 10 января при посещении кафе и ресторанов в регионе нужно будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Тест необходим и при заселении в гостиницы с 28 декабря по 15 января. Он должен быть сделан не раньше трех-пяти дней до проверки.

В Московской области со 2 ноября нельзя проводить спортивные, развлекательные, культурные и выставочные мероприятия со зрителями, а люди старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции.

В России за последние сутки выявили 28 585 новых случаев коронавируса, умерли 613 человек (это рекордное значение). Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2,5 млн; только в Петербурге коронавирусом переболели более 1 млн человек — это одна пятая жителей города.