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Умер Ким Ки Дук, появилась новая работа Бэнкси и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:48

В России выявили 28 585 новых случаев коронавируса, умерли 613 человек (это рекордное значение). Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2,5 млн; только в Петербурге коронавирусом переболели более 1 млн человек — одна пятая жителей города.

На 60-м году жизни умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук — лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Причиной смерти, по предварительной информации, стали осложнения после COVID-19.

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности для людей и СМИ, признанных иностранными агентами. Депутаты предлагают наказывать штрафом до 300 тыс. рублей или лишать свободы тех, кто отказывается регистрироваться как иноагент: физлиц — на пять лет, СМИ — на два года.

Депутат от «Единой России» предложил признать Гринпис нежелательной организацией. По его мнению, экологи занимаются подрывной деятельностью, нанося вред государству.

В Дагестане за четыре дня нашли мертвыми почти 300 тюленей, занесенных в Красную книгу. Причина гибели животных пока не установлена, они могли умереть из‑за болезни, браконьеров или загрязнения воды.

Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года» по версии журнала Time. Их выделили за «изменение американской истории, демонстрацию того, что сила сопереживания превосходит ярость разделения».

В британском Бристоле появилась новая работа Бэнкси. На ней изображена чихающая женщина в платке, которая выронила трость и сумку и потеряла зубные протезы.

Disney анонсировал множество новых проектов: 10 сериалов по киновселенной Marvel, 10 — по «Звездным войнам», а также мультфильмы Disney Animation и Pixar. Среди первой категории, к примеру, — сериалы о Локи, Мисс Марвел и Лунном Рыцаре.

Единственный троллейбусный маршрут, оставшийся в Москве, украсят работы молодых художников. Их работы можно будет увидеть в одном троллейбусе и на трех остановках: «Метро «Комсомольская», «Метро «Красносельская» и «Ольховская улица».

В «Современнике» пройдет вечер музыки и добра. В театре прозвучат советские и американские рождественские песни, а также пройдет мини-спектакль по рассказу О.Генри «Дары волхвов».

Сегодня пятница, а значит, вышли новые музыкальные альбомы: «Чернила осьминога» «Касты», «Молодость» Муси Тотибадзе, «Evermore» Тейлор Свифт, «We Will Always Love You» The Avalanches. А Джеймс Блейк выпустил пластинку каверов на треки Билли Айлиш, Фрэнка Оушена и Joy Division.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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