Beat Films запустит платформу Qatar Film Days. На ней расскажут о кино Ближнего Востока

Организаторы Beat Film Festival, Doha Film Institute и Cultural Creative Agency запустят новую культурную платформу под названием Qatar Film Days. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Beat Films.

На платформе расскажут о кино стран Ближнего Востока и Северной Африки. В частности, на сайте пройдут бесплатные онлайн-показы — они начнутся уже 18 декабря и продлятся до 3 марта. В это время на Qatar Film Days можно будет посмотреть пять фильмов.

Программу откроет лента палестинского режиссера Элии Сулеймана «Должно быть, это рай», получившая приз ФИПРЕССИ и специальное упоминание жюри Каннского фестиваля-2019. Ее будут показывать на сайте с 18 декабря по 6 января.

На смену ей придет ливийский документальный фильм «Поля свободы» — его будут транслировать с 7 по 21 января. Марокканскую комедию «Неизвестный святой» можно будет увидеть с 21 января по 4 февраля.

«Qatar Film Days призван объединить фильмы, снятые в разных странах региона, единой культурной рамкой, и показать Катар и Doha Film Institute как точку отсчета на новом витке развития современного арабского кинематографа. Тем не менее Qatar Film Days — прежде всего шоукейс зрительского кино, в программе которого — громкие фестивальные фильмы, премьеры которых состоялись в Каннах, Торонто, Венеции», — сказал программный директор Beat Film Festival Кирилл Сорокин.