перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер Ким Ки Дук, появилась новая работа Бэнкси и другие новости дня 20:48 Дайджест
#СловоПротивДела: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Юлии Галяминой 20:32
Beat Films запустит платформу Qatar Film Days. На ней расскажут о кино Ближнего Востока 20:20
Сторож школы отказалась стать главой Новоомского поселения. Ранее она неожиданно победила на выборах Обновлено в 19:39
В Японии придумали алкогольный суп быстрого приготовления 19:39
В Дагестане за четыре дня нашли мертвыми почти 300 тюленей, занесенных в Красную книгу 19:09
Людей, признанных иностранными агентами, предложили сажать на пять лет за отказ встать на учет 19:02
В Москве казаки помогут полиции следить за порядком на новогодних праздниках Обновлено в 17:58
kremlin.ru Путин об отравлении Навального: если человек чуть не умер, это не повод заводить дело
Путин об отравлении Навального: если человек чуть не умер, это не повод заводить дело 17:36
Варвара Шмыкова и Саша Филипенко прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна 17:07
Генпрокуратура потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком» за отсутствием состава преступления 16:46
Адвокат рассказал о серьезных осложнениях у Тинькова после лечения 16:30
Танцы в старости в новом клипе Lovanda «Когда‑то» 16:24
charlesdiago/Instagram Им выпадают хлопоты: новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин
Им выпадают хлопоты: новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин 16:19
Депутат от «Единой России» предложил признать Гринпис нежелательной организацией 15:45
Муся Тотибадзе выпустила новый альбом «Молодость» 15:42
Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» продлили до 18-го сезона 15:35
Джеймс Блейк выпустил альбом каверов на треки Билли Айлиш, Фрэнка Оушена и Joy Division 15:09
Jeyaratnam Caniceus/Pixabay AstraZeneca протестирует свою вакцину в комбинации со «Спутником V»
AstraZeneca протестирует свою вакцину в комбинации со «Спутником V» 15:05
Единственный троллейбусный маршрут Москвы украсят работы молодых художников 14:54
Отключить рекламу

Beat Films запустит платформу Qatar Film Days. На ней расскажут о кино Ближнего Востока

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:20

Организаторы Beat Film Festival, Doha Film Institute и Cultural Creative Agency запустят новую культурную платформу под названием Qatar Film Days. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Beat Films.

На платформе расскажут о кино стран Ближнего Востока и Северной Африки. В частности, на сайте пройдут бесплатные онлайн-показы — они начнутся уже 18 декабря и продлятся до 3 марта. В это время на Qatar Film Days можно будет посмотреть пять фильмов.

Программу откроет лента палестинского режиссера Элии Сулеймана «Должно быть, это рай», получившая приз ФИПРЕССИ и специальное упоминание жюри Каннского фестиваля-2019. Ее будут показывать на сайте с 18 декабря по 6 января.

На смену ей придет ливийский документальный фильм «Поля свободы» — его будут транслировать с 7 по 21 января. Марокканскую комедию «Неизвестный святой» можно будет увидеть с 21 января по 4 февраля.

«Qatar Film Days призван объединить фильмы, снятые в разных странах региона, единой культурной рамкой, и показать Катар и Doha Film Institute как точку отсчета на новом витке развития современного арабского кинематографа. Тем не менее Qatar Film Days — прежде всего шоукейс зрительского кино, в программе которого — громкие фестивальные фильмы, премьеры которых состоялись в Каннах, Торонто, Венеции», — сказал программный директор Beat Film Festival Кирилл Сорокин.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
триллер
Кровные узы
Кевин Костнер и Дайана Лейн спасают внука из лап криминальной семейки

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Кирилл Сорокин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить