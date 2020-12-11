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#СловоПротивДела: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Юлии Галяминой

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:32

Друзья и коллеги муниципального депутата Юлии Галяминой запустили в ее поддержку флешмоб «Слово против «Дела».

В рамках акции лингвисты пишут на листе бумаги слово «Свобода» на любом известном языке, фотографируют его и выкладывают в соцсети с хештегом #СловоПротивДела и ссылкой на страницу флешмоба.

«Для лингвистов этот процесс важен еще и потому, что уголовное дело базируется на интерпретации одного фрагмента текста. Юлию обвиняют в «Неоднократном нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом неоднократно (более двух раз в течение ста восьмидесяти дней)». Но путем словесной казуистики следствие пытается объявить, что в течение 180 дней произошли события августа — сентября 2019 года и июля 2020-го », — говорится на странице флешмоба.

Московского муниципального депутата Юлию Галямину обвиняют по статье 212.1 УК — о неоднократных нарушениях порядка проведения митингов. Политика обвиняют в организации несанкционированного митинга 15 июля под видом сбора подписей против поправок к Конституции.

Статья, по которой проходит дело Галяминой, также известна как «дадинская» — в честь первого осужденного по ней Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, позже срок сократили до двух с половиной лет. В 2017 году Конституционный суд постановил пересмотреть судебные акты, и активиста освободили.

До прошлого года по статье больше никого не судили. Вторым осужденным по ней стал активист Константин Котов, задержанный на несанкционированном митинге 10 августа 2019 года в Москве. Его приговорили к четырем годам колонии. В апреле этого года суд смягчил приговор до одного с половиной года лишения свободы.

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