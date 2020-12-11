В Японии придумали алкогольный суп быстрого приготовления

Суп состоит из сакэ и традиционного бульона даси, который делают из ламинарии, скумбрии и соевого соуса. Этот компонент часто используют в приготовлении супов с лапшой удон и соба, а также — тушеных блюд с одэном.

В Японии начали продавать суп быстрого приготовления в стакане Nihonshu no Dashiwari. Его секретный ингредиент — алкоголь, сообщает Sora News.

В супе соотношение алкоголя и бульона составляет один к трем. Продукт на вкус получается мягким и сложным: в нем есть сладкие, соленые и терпкие ноты.

Есть суп нужно горячим — для этого стаканчик достаточно разогреть в микроволновке. Производители утверждают, что алкоголь при высокой температуре не выпарится, наоборот, после нагрева сакэ сохранит 4%-ное содержание алкоголя.

Стоит Nihonshu no Dashiwari 198 иен, что равно примерно 140 рублям.