В Дагестане за четыре дня нашли мертвыми почти 300 тюленей, занесенных в Красную книгу

В Дагестане на берегу Каспийского моря за четыре дня нашли 272 мертвых тюленя, занесенных в Красную книгу. Об этом со ссылкой на региональное управление Росрыболовства пишет «Интерфакс».
Больше всего мертвых тюленей найдено по северной части побережья от Махачкалы до Сулака. Причина гибели животных неизвестна, сейчас ее устанавливают ученые Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и РАН.
Одна из возможных причин гибели животных — инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения «на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий». Перед смертью тюленей в этом районе в течение 15 дней был шторм.
В то же время директор «Каспийского природоохранного центра» Заур Гапизов считает, что угрозу для тюленей представляют мелкоячеистые китайские пластиковые сети, которыми пользуются браконьеры. Кроме того, по его словам, в Каспийское море в больших объемах попадают неочищенные сточные воды, которые также опасны для морских животных.
«Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Распространение зоны загрязнения не прогнозируется», — рассказали в пресс-службе Росрыболовства.
В 2016 году в том же районе были найдены более 300 мертвых тюленей. Директор Государственного природного заповедника «Дагестанский» Курбан Куниев рассказывал, что «тюлени погибли не на территории Республики Дагестан, их штормовым ветром принесло к нам из соседних территорий». По его словам, животные умерли из‑за болезни, потому что «такое большое количество тюленей не может погибнуть от браконьерского лова».