В Дагестане за четыре дня нашли мертвыми почти 300 тюленей, занесенных в Красную книгу

Больше всего мертвых тюленей найдено по северной части побережья от Махачкалы до Сулака. Причина гибели животных неизвестна, сейчас ее устанавливают ученые Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и РАН .

В Дагестане на берегу Каспийского моря за четыре дня нашли 272 мертвых тюленя, занесенных в Красную книгу. Об этом со ссылкой на региональное управление Росрыболовства пишет «Интерфакс» .

Одна из возможных причин гибели животных — инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения «на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий». Перед смертью тюленей в этом районе в течение 15 дней был шторм.

В то же время директор «Каспийского природоохранного центра» Заур Гапизов считает, что угрозу для тюленей представляют мелкоячеистые китайские пластиковые сети, которыми пользуются браконьеры. Кроме того, по его словам, в Каспийское море в больших объемах попадают неочищенные сточные воды, которые также опасны для морских животных.

«Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Распространение зоны загрязнения не прогнозируется», — рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

В 2016 году в том же районе были найдены более 300 мертвых тюленей. Директор Государственного природного заповедника «Дагестанский» Курбан Куниев рассказывал, что «тюлени погибли не на территории Республики Дагестан, их штормовым ветром принесло к нам из соседних территорий». По его словам, животные умерли из‑за болезни, потому что «такое большое количество тюленей не может погибнуть от браконьерского лова».