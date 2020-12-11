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Варвара Шмыкова и Саша Филлипенко прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:07

Российский писатель Саша Филлипенко и актриса Варвара Шмыкова приняли участие в акции «Книжки вверх ногами», запущенной ранее благотворительными фондами «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». В рамках мероприятия известные общественные и культурные деятели читают литературные произведения вместе с детьми с синдромом Дауна.

Шмыкова прочитала отрывок из «Анны Карениной» вместе с Анной Малых, а Филлипенко — сказку Евгения Шварца «Дракон» вместе с Григорием Данишевским. Участники чтений пообщались друг с другом и обсудили прочитанное.

Книги участники проекта выбирали самостоятельно. Организаторы отмечают, что их выбор не случаен: книги, которые прочитали герои выпуска, помогают обращаться к переживаниям, чувствам и беспокоящим проблемам, а также показать, что для людей с разным развитием они бывают схожими.

Как обещают организаторы, в следующем выпуске книжки вместе с людьми с синдромом Дауна будут читать Тутта Ларсен и Анатолий Белый.

В прошлый раз участие в «Книжках вверх ногами» приняли журналистка Наталья Синдеева и писатель Сергей Лукьяненко — они выбрали «Алису в стране чудес» и роман Лукьяненко «Недотепа», которые прочли вместе с Юрием Аристовым и Светланой Кисляковой.

В первом выпуске книжки вместе с Никитой Паничевым, Марией Будиной, Риммой Исмаиловой, Иваном Настасовым и Антоном Санкевичем прочитали журналист Леонид Парфенов, писатель Борис Акунин и режиссер Тимур Бекмамбетов. Их выбор остановился на «Белой гвардии» Булгакова, «Турецком гамбите» Акунина и «t» Пелевина.

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