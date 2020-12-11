Варвара Шмыкова и Саша Филлипенко прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна

Российский писатель Саша Филлипенко и актриса Варвара Шмыкова приняли участие в акции «Книжки вверх ногами», запущенной ранее благотворительными фондами «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». В рамках мероприятия известные общественные и культурные деятели читают литературные произведения вместе с детьми с синдромом Дауна.

Шмыкова прочитала отрывок из «Анны Карениной» вместе с Анной Малых, а Филлипенко — сказку Евгения Шварца «Дракон» вместе с Григорием Данишевским. Участники чтений пообщались друг с другом и обсудили прочитанное.

Книги участники проекта выбирали самостоятельно. Организаторы отмечают, что их выбор не случаен: книги, которые прочитали герои выпуска, помогают обращаться к переживаниям, чувствам и беспокоящим проблемам, а также показать, что для людей с разным развитием они бывают схожими.