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Адвокат рассказал о серьезных осложнениях у Тинькова после лечения

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:30

Шансы на то, что предприниматель Олег Тиньков вылечится от лейкемии, составляют 40-50%. Об этом сообщил его адвокат Алекс Бейлин во время выступления в лондонском суде, где в пятницу должно было пройти рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США, передает ТАСС.

По словам защитника, после пересадки стволовых клеток у бизнесмена возникли серьезные осложнения, а именно произошла так называемая «реакция трансплантата против хозяина». Отторжение связано с группой крови, отметил он.

В этой связи Бейлин попросил суд отложить рассмотрение дело об экстрадиции Тинькова в США, где его обвиняют в сокрытии свыше одного млрд долларов доходов. Судья удовлетворил эту просьбу, новое слушание перенесли на 15 марта.

Изначально рассмотрение дела об экстрадиции было запланировано на конец апреля, однако на сегодняшний день его откладывали уже шесть раз. О том, что Тиньков болен лейкемией, стало известно в марте этого года.

Американские власти подозревают Тинькова в занижении доходов для налоговой отчетности (он был гражданином США с 1996 по 2013 год). По выдвинутым обвинениям бизнесмену грозит до шести лет тюремного заключения.

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