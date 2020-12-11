На них выпадают хлопоты: новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил сделать 31 декабря выходным днем, но только для женщин, «на которых выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру». Свою инициативу он огласил на пресс-конференции по итогам 2020 года, пишет ТАСС.

«Считаю, что правильно было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы чуть-чуть короче. И пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо, частное ли это предприятие или госпредприятие, по возможности сделать выходной для своих работников, по крайней мере для женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру», — сказал чиновник, добавив, что для сотрудников новосибирского правительства 31 декабря останется рабочим.

Это не первый раз, когда главы российских регионов предлагают сделать последний день в году выходным исключительно для женщин. В прошлом году с такой инициативой выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Новому, 2020 году предшествуют рабочие дни. И это значит, что наши женщины будут вновь недосыпать, бегать по магазинам, стоять у плиты, стараясь успеть накрыть стол», — говорил он.

В этот раз 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, но губернаторы могут сделать его выходным на региональном уровне. Этой возможностью уже воспользовались около 20 субъектов, включая Томскую, Белгородскую, Рязанскую и Владимирскую области, Хакасию, Тыву, Камчатку и Татарстан.