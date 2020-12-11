Депутат от «Единой России» предложил признать Гринпис нежелательной организацией

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Николаев призвал внести Гринпис в список нежелательных организаций. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По мнению законотворца, Гринпис занимается подрывной деятельностью, нанося вред государству.

«Вмешательство в законотворческий процесс, давление на органы власти, организация информационных кампаний против Правительства РФ, введение в заблуждение граждан нашей страны, дискредитация механизмов принятия государственных решений, блокирование инвестиционных проектов и хозяйственной деятельности», — перечисляет политик.

Согласно закону, принятому в 2015 году, нежелательной может быть признана в России иностранная или международная неправительственная организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства».

Сейчас в списке Минюста 29 НКО, деятельность которых признана в России нежелательной. Среди них ликвидированная на данный момент «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, американский Национальный фонд демократии, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды, «Всемирный конгресс украинцев», зарегистрированный в Канаде, и буддистское сообщество «Родники дракона».