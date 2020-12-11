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В Москве казаки помогут полиции следить за порядком на новогодних праздниках

Анастасия Цой
Сегодня в 15:00

В Москве казаки будут участвовать в охране порядка во время новогодних праздников. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуда.

Атаман подчеркнул, что «разгонять жителей» столицы они не будут. Он добавил, что казаков привлекают к охране общественного порядка во всех регионах, где есть казачьи общества и заключены соглашения с представителями правоохранительных органов.

О своей готовности помогать полиции патрулировать московские улицы заявили и казаки из общероссийского общества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья». По словам представителя общества Сергея Серебрякова, они традиционно будут работать в православные праздники — Рождество и Крещение.

«Мы всегда в эти дни охраной порядка занимаемся. Полиция обычно чуть в стороне, только если помощь нужна будет», — рассказывает Серебряков.

10 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что к работе совместно с полицейскими будут привлечены более 7500 казаков. Они будут пресекать новогодние и рождественские гуляния, которые ранее были отменены в регионе.

Весной 2020 года московские власти уже привлекали казаков к патрулированию улиц. Тогда они следили за соблюдением режима самоизоляции.

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