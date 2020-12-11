Единственный троллейбусный маршрут Москвы украсят работы молодых художников

Московская Международная биеннале молодого искусства и Музей Транспорта Москвы представят совместную коллаборацию при участии четырех молодых художников. Паблик-арт проект появится на единственном оставшемся в Москве троллейбусном маршруте — «Музейном маршруте Т».

В рамках проекта будут задействованы один троллейбус и три остановки — Метро Комсомольская, Метро Красносельская и Ольховская улица. В акции примут участие художники Игорь Самолет, Алина Глазун, Алиса Омельянцева и Рома Богданов, ранее представившие работы на фасадах Музея Москвы.