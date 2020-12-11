В Москве задержали учителя по подозрению в домогательствах к ребенку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК.

Как рассказали в Следственном комитете, мужчину 1976 года рождения задержали после того, как пострадавшая, шестилетняя девочка, пожаловалась родителям. Педагог дополнительного образования домогался до ребенка в период с сентября по декабрь, утверждают следователи.

Против мужчины возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Его также проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

В ближайшее время обвиняемого могут посадить под стражу — об этом ходатайствуют следователи. Из школы педагога уже уволили.

«Администрация школы сотрудничает со следствием и оказывает всевозможное содействие. Также мы проводим внутреннюю проверку, педагог уволен», — сообщила директор школы Вероника Бурмакина.

Дело взяла под собственный контроль уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она уточнила, что сотрудничает в рамках этой ситуации с департаментом образования и науки, а также со следственным комитетом. Омбудсмен пообещала, что в случае необходимости семье девочки окажут психологическую помощь.