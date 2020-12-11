В Петербурге коронавирусом переболели более миллиона человек. Это одна пятая жителей города!

По меньшей мере один миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на исследование распространения антител в городе, проведенное Европейским университетом вместе с клиникой «Скандинавия», лабораторией Genetico, НИИ гриппой и АО «Полиметалл».

В течение двух месяцев, начиная с 12 октября — именно тогда стартовал третий этап исследования — антитела обнаружили почти у четверти его участников. В последние две недели испытаний доля носителей антител выросла до 30%.

Участников первого этапа исследования, который проходил весной и летом, решили тоже проверить на антитела: у 92 из 95 человек они сохранились. Таким образом, продолжительность жизни антител составляет четыре-шесть месяцев. При этом соавтор исследования, эпидемиолог Антон Барчук утверждает, что положительный тест, возможно, не гарантирует долговременную защиту от вируса.

А еще исследование показало, что среди курящих людей оказалось меньше носителей антител. Это не говорит о профилактической роли курения: во-первых, исследование не направлено на выявление причинно-следственных связей, во-вторых — у курильщиков коронавирус протекает тяжелее, отметил соавтор эксперимента Дмитрий Скугаревский.

По данным оперштаба, за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 3779 новых случаев заражения, а с начала пандемии — уже 166 942 заразившихся. Для 6178 петербуржцев коронавирус закончился летальным исходом.