У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии подорвался смертник. Есть пострадавшие

Возле регионального управления ФСБ по Карачаево-Черкесии прогремел взрыв. Источник «Интерфакса» сообщил, что бомбу, вероятно, взорвал смертник.

По данным агентства, два человека пострадали — один сотрудник спецслужбы и один случайный прохожий. Baza приводит другие цифры: 5 раненых правоохранителей и один гражданский. О состоянии их здоровья не уточняется.

Предположительно, смертник разделял взгляды экстремистских группировок и состоял в одной из них. Перед самоподрывом, по словам собеседника «Интерфакса», он прокричал: «Аллах акбар!»

По информации Baza, взрывов было два: сперва сработала небольшая бомба, а через несколько часов, когда сотрудники ФСБ начали работать на месте происшествия, к ним подъехала машина, из нее выбежал мужчина и подорвал себя.