От коронавируса умер режиссер Ким Ки Дук

В Латвии на 60-м году жизни умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на директора «Артдокфеста» Виталия Манского.

Причиной смерти стали осложнения от COVID-19. По информации издания, режиссер хотел купить дом в Юрмале и получить вид на жительство, но на запланированную встречу не пришел.

Ким Ки Дук был лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей за фильмы «Ариран», «Пьета», «Пустой дом» и «Самаритянка». Среди его других известных картин — «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».

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