«Guilty Pleasure»: послушайте новый EP Элджея

Пластинка сопровождается таким же ярким дизайном, как было с прошлым релизом. На обложке — упоротый Микки Маус, отсылающий к первому треку альбома, в котором есть такая строчка: «Ты чувствуешь хаус, на душе скребет Микки Маус».

Рэпер Элджей выпустил новый EP «Guilty Pleasure», состоящий из трех треков. Его можно послушать в Apple Music , «Яндекс.Музыке» и Spotify .

Все три песни с «Guilty Pleasure» звучат по-разному: есть и бодрая электроника, и дип-хаус, и поп-трэп с госпел-мотивами. «Это три разных Элджея: романтик, хулиган и хитмейкер, чей звук полюбили миллионы», — говорится в описании альбома на Apple Music.

«Guilty Pleasure» — уже третий релиз Элджея в этом году. В феврале артист выпустил альбом «Sayonara Boy Opal» с довольно нетипичным для себя звучанием: больше экспериментов и меньше привычных танцевальных хитов. В конце ноября у Элджея вышел EP «Destructive Version», полностью состоящий из ремиксов на его песни.

Кроме того, в этом году Элджей записал с Моргенштерном трек «Cadillac». Позже его удалили с ютьюба, а рэперы отписались друг от друга в инстаграме.