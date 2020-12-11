В Великобритании появилась новая работа художника Бэнкси. Он, как обычно, опубликовал ее в инстаграме.
На граффити изображена чихающая женщина в платке, которая выронила трость и сумку и потеряла зубные протезы. «Aachoo!» — подписал художник пост.
Работа находится на стене дома на улице Вэйл-стрит в Бристоле. Это известная улица, которая наклонена на 22 градуса.
Житель дома, на стене которого появилось граффити, рассказал «Би-би-си», что рано утром варил кофе и увидел в окне «громоздкого парня в сигнальной куртке», который стоял у стены, облокотившись на перила. Сейчас мужчина предполагает, что это был Бэнкси. Примерно через час он заметил, что около дома столпились люди, рассматривающие граффити.
В октябре картину Бэнкси «Покажи мне Моне» продали на аукционе Sotheby’s за 7,5 млн фунтов стерлингов. Предварительно она оценивалась в 3–5 млн фунтов. На картине, выполненной в духе работ Клода Моне, изображены мостик, пруд, а также дорожный конус и тележки из супермаркета, сброшенные в водоем.
В том же октябре в Okko вышел документальный фильм о Бэнкси. О чем можно узнать из творчества самого знаменитого уличного художника в мире, читайте в материале «Афиши Daily».