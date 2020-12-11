В Великобритании появилась новая работа художника Бэнкси. Он, как обычно, опубликовал ее в инстаграме.

На граффити изображена чихающая женщина в платке, которая выронила трость и сумку и потеряла зубные протезы. «Aachoo!» — подписал художник пост.

Работа находится на стене дома на улице Вэйл-стрит в Бристоле. Это известная улица, которая наклонена на 22 градуса.