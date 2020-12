Foster The People выпустили мини-альбом о любви «In The Darkest Of Nights, Let The Birds Sing»

Калифорнийские инди-рокеры Foster The People выпустили новый мини-альбом «In The Darkest Of Nights, Let The Birds Sing».

Состоящая из шести песен пластинка была записана музыкантами во время изоляции, без возможности встретиться в студии. Фронтмен коллектива Марк Фостер сказал, что начал работать над альбомом два года назад, в начале своих отношений с женой, и почти песни с него связаны с темой любви.

Послушать «In The Darkest Of Nights, Let The Birds Sing» можно на всех популярных стриминговых сервисах.