В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 658 заражений больше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Ростовской, Воронежской и Вологодской областях.