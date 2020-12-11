В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 658 заражений больше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Ростовской, Воронежской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 597 711. За последние сутки вылечились 26 171 человек, за все время — 2 059 840. За сутки умерли 613 пациентов (это новый рекорд за время пандемии), за все время — 45 893.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 69,6 млн человек, 1,55 млн из них умерли, 44,8 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (15,6 млн). Далее — Индия (9,7 млн) и Бразилия (6,7 млн).