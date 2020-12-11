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Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года» по версии Time

Семён Гудошников
Сегодня в 10:32

Журнал Time назвал «Человеком года» Джо Байдена, победившего на выборах президента США, и Камалу Харрис — будущего вице-президента его администрации.

Звание им присвоили со следующей формулировкой: «За изменение американской истории, за демонстрацию того, что сила сопереживания превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире».

По словам главреда Time Эдварда Фельсенталя, историки будут смотреть на 2020 год как на решающий момент на многих фронтах. «Джо Байден и Камала Харрис — два человека, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента», — добавил он.

В этом году на звание «Человек года» претендовали четыре кандидата — кроме Байдена, это действующий президент Дональд Трамп, американские медработники вместе с главным инфекционистом страны Энтони Фаучи и участники движения за расовую справедливость.

Камалы Харрис в шорт-листе не было. Журнал отметил, что каждый президент, начиная с Франклина Рузвельта получал звание «Человека года», но вице-президенту его присвоили впервые.

В прошлом году «Человеком года» по версии Time была признана 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Она стала первым человеком младше 25 лет, кого удостоили этого звания. После победы Тунберг Time создал отдельную категорию «Ребенок года».

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