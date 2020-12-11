У «Касты» вышел новый альбом «Чернила осьминога»

У российской рэп-группы «Каста» вышел новый, пятый студийный альбом «Чернила осьминога». Послушать в Spotify, Apple Music, «Яндекс.Музыке», YouTube Music и «ВКонтакте» его можно здесь.

На пластинке 16 треков, среди которых фиты с рэпером Рэм Диггой, а также композитором Раймондом Паулсом и певицей Mirdza Zivere. Пятый альбом «Касты» стал первым в дискографии группы, где она отказалась от каламбура в названии (например, «Быль в глаза» или «Четырехглавый орет»).

«Мы отказались от каламбура в названии, но колокольный звон обратно не взвонить. Острые умы наперебой задают вопросы «Кто она?» и «Зачем она это делала?». Новый альбом готов и ждет прослушивания», — говорится в официальном релизе группы в паблике «ВКонтакте».

«Каста» тизерила выход новой пластинки 8 декабря. «Это будет неслыханный триумф юго-восточной ветви русского рэпа. Ну или типа того», — говорили они тогда.

Музыканты добавили, что «забронировали пару небольших стадионов» в Москве и Петербурге на апрель 2021 года — там произойдет презентация новой пластинки.

Четвертый альбом группы «Об изъяне понятно» вышел в декабре 2019 года. В конце ноября группа выпустила клип на трек «Выходи гулять» — в нем руководитель силовиков избивает протестующих, а потом возвращается домой и буквально умывается кровью.