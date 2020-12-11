В Омской области главой поселения стала школьный сторож. Ее считали техническим кандидатом

В Омской области на выборах главы администрации Новоомского поселения победила сторож школы Надежда Чекмарева. Об этом сообщило издание «Новый Омск».
Женщина, которую считали техническим кандидатом, обошла в голосовании действующего главу поселения Артура Лена — он хотел переизбраться на пост в четвертый раз. Чекмарева получила шесть голосов местных депутатов, в то время как Лен — четыре.
Школьный сторож не ожидала такой поддержки со стороны Совета поселения. «Чекмарева сама сказала «Что это было?», Лен на словах выразил благодарность депутатам за их работу. Внешне своего шока не показал», — рассказал член Совета Александр Дождиков.
Коллеги Чекмаревой, по их собственным [словам] https://pdmnews.ru/18410/), «офигели», узнав об итогах голосования. Зачем женщина выступала кандидатом на выборах, в школе не знают.
«Человек она хороший, положительный. Отношения у нее со всеми очень даже хорошие. Вот главная проблема в поселке — газа нет. Может, она ее решит», — сказал школьный сторож Илья Денисов.