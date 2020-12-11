В Омской области главой поселения стала школьный сторож. Ее считали техническим кандидатом

Женщина, которую считали техническим кандидатом, обошла в голосовании действующего главу поселения Артура Лена — он хотел переизбраться на пост в четвертый раз. Чекмарева получила шесть голосов местных депутатов, в то время как Лен — четыре.

В Омской области на выборах главы администрации Новоомского поселения победила сторож школы Надежда Чекмарева. Об этом сообщило издание «Новый Омск».

Школьный сторож не ожидала такой поддержки со стороны Совета поселения. «Чекмарева сама сказала «Что это было?», Лен на словах выразил благодарность депутатам за их работу. Внешне своего шока не показал», — рассказал член Совета Александр Дождиков.

Коллеги Чекмаревой, по их собственным [словам] https://pdmnews.ru/18410/), «офигели», узнав об итогах голосования. Зачем женщина выступала кандидатом на выборах, в школе не знают.

«Человек она хороший, положительный. Отношения у нее со всеми очень даже хорошие. Вот главная проблема в поселке — газа нет. Может, она ее решит», — сказал школьный сторож Илья Денисов.