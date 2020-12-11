Microsoft разработала технологию, воссоздающую голоса умерших людей

Компания Microsoft запатентовала технологию, позволяющую создавать чат-ботов, имитирующих голоса умерших пользователей. Об этом сообщил Input.

Чат-боты будут работать на основе личных данных людей: фотографий, аудиосообщений, публикаций в социальных сетях, электронных писем и другой подобной информации. Технология сможет проанализировать стиль письма и манеру поведения человека в интернете. По мнению Input, нововведение может увеличить число киберпреступлений.

В дальнейшем, как предполагает издание, компания предложит клиентам создавать уникальных голосовых ассистентов — они будут говорить точь-в-точь, как их близкие люди. Каким образом новый сервис обойдет законы о неприкосновенности данных умерших, пока неясно.