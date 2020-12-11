Центральную роль в фильме исполнил Боб Оденкерк , известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Он же выступил продюсером проекта. Партнерами актера в картине стали Конни Нильсен и Кристофер Ллойд — они сыграли жену и отца главного героя Хатча Манселла.

В сети появился первый трейлер экшн-триллера «Никто», снятого режиссером Ильей Найшуллером . Ролик появился на ютьюб-канале IGN.

По сюжету фильма, Манселл — аудитор, ранее работавший на крайне опасных людей. Став семьянином, он ушел от дел, однако бандиты из прошлого вновь появились в его жизни. Это толкнуло Манселла вновь вернуться на путь ярости и жестокости.

Противника Манселла в картине сыграл российский актер Алексей Серебряков. Оператором проекта выступил Павел Погоржельский, ранее снявший «Солнцестояние». Сценарий боевика написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад. Среди продюсеров ленты — еще один создатель франшизы «Джон Уик» Дэвид Литч.

Премьера «Никто» несколько раз переносилась из‑за пандемии коронавируса. Изначально фильм должен был выйти 14 августа 2020 года. Сейчас дата релиза намечена на 26 февраля 2021 года.