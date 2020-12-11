Татьяна Голикова: желающим привиться от COVID-19 не следует пить алкоголь хотя бы шесть дней

Зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что при вакцинации от коронавируса следует воздержаться от алкоголя в течение всего шести дней, а не 56 дней, как сообщалось ранее. Об этом политик сказала на брифинге о распространении COVID-19 в России, отметил телеграм-канал «Расстрига».

«Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем», — сказала Голикова.

Рекомендация Голиковой противоречит указаниям Роспотребнадзора, который несколько дней назад указывал значительно более долгий срок отказа от алкоголя — 56 дней.

Глава ведомства Анна Попова тогда утверждала, что иммунитет вырабатывается в течение 42 дней после введения первой инъекции. В начале декабря об этом же говорила и сама Голикова.