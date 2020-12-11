перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Markus Spiske/Unsplash Татьяна Голикова: желающим привиться от COVID-19 не следует пить алкоголь хотя бы шесть дней
Татьяна Голикова: желающим привиться от COVID-19 не следует пить алкоголь хотя бы шесть дней 0:07
«Наконец услышала власть»: петербургскую «Карту сопротивления» закрыли Вчера в 23:30
Студентам журфака МГУ пригрозили отчислением за мемы про преподавателей Вчера в 22:29
Оксана Пушкина и Ника Водвуд в видео центра «Насилию.нет» о сильных женщинах и гендерных стереотипах Вчера в 22:16
На московских вокзалах к февралю снесут все ларьки и киоски Вчера в 22:09
good78news/Twitter У телеведущей Анастасии Ивлеевой появился канал на Twitch
У телеведущей Анастасии Ивлеевой появился канал на Twitch Вчера в 21:39
Антон Долин рассказал, что его племяннице в школе не дали прочитать доклад о голодоморе на Украине Вчера в 21:17
Heart of Moscow выпустили значки, посвященные еде разных стран. Русскую кухню представляет пельмень Вчера в 21:02
Netflix экранизирует роман «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка Вчера в 20:50
Российский аналог ЕСПЧ, новый трек Скриптонита и другие новости дня Вчера в 20:35 Дайджест
Baurjan Bismildin Айсултан Сеитов снимет свой первый полнометражный фильм
Айсултан Сеитов снимет свой первый полнометражный фильм Вчера в 20:30
Авиакомпания EasyJet начнет доставлять самолетную еду жителям Лондона Вчера в 20:13
«Я не знаю, почему я продолжаю делать плохие вещи»: вышел трейлер второго сезона «Дома с прислугой» Вчера в 19:41
США и Великобритания ввели санкции против людей и структур, связанных с Рамзаном Кадыровым Вчера в 19:30
Университет Джонса Хопкинса выяснил, что его основатель был рабовладельцем Вчера в 18:58
mos.ru В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову Вчера в 18:24
КамАЗ показал свой первый электромобиль «Кама-1» Вчера в 18:04
Прививку от COVID-19 сделали 150 тыс. россиян. Вакцинацию во всех регионах обещают начать на неделе Вчера в 17:56
Пушкинский музей запустил бесплатный онлайн-курс по импрессионизму Вчера в 17:33
Тейлор Свифт собирается выпустить «evermore» — девятый студийный альбом. Он выйдет 11 декабря Вчера в 17:29
Отключить рекламу

Татьяна Голикова: желающим привиться от COVID-19 не следует пить алкоголь хотя бы шесть дней

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:07

Зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что при вакцинации от коронавируса следует воздержаться от алкоголя в течение всего шести дней, а не 56 дней, как сообщалось ранее. Об этом политик сказала на брифинге о распространении COVID-19 в России, отметил телеграм-канал «Расстрига».

«Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем», — сказала Голикова.

Рекомендация Голиковой противоречит указаниям Роспотребнадзора, который несколько дней назад указывал значительно более долгий срок отказа от алкоголя — 56 дней.

Глава ведомства Анна Попова тогда утверждала, что иммунитет вырабатывается в течение 42 дней после введения первой инъекции. В начале декабря об этом же говорила и сама Голикова.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
детектив
Взаперти
Сара Полсон не выпускает из дома дочь с инвалидностью

Другие материалы по темам

Теги
Роспотребнадзор
Люди
Татьяна Голикова
Анна Попова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить