«Наконец услышала власть»: петербургскую «Карту сопротивления» закрыли

Проект «Карта сопротивления», объединивший рестораторов Петербурга в борьбе против коронавирусных ограничений, закрылся. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам создателей карты, их «наконец услышала власть». Проект помог «достучаться» до администрации города, считают организаторы акции.

«Наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», — говорится на сайте, где ранее была размещена карта.

«Карта сопротивления» с перечнем заведений, которые отказались прекратить работу в новогодние праздники, появилась на этой неделе. Ее участниками стали более 40 заведений, некоторые из них, однако, не знали об этом.