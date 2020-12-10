Студентам журфака МГУ пригрозили отчислением за мемы про преподавателей

Руководство факультета журналистики МГУ имени Ломоносова пригрозило отчислением администраторам паблика «мемжур» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщил телеграм-канал Doxa.

10 декабря начальник курса Элина Никольская провела со студентами онлайн-встречу. На ней она призвала ответственных за проект «мемжур» соблюдать устав учебного заведения и не оскорблять в публикациях преподавателей.

Никольская назвала паблик «помойкой» и порекомендовала студентам «почистить» его. В случае отказа учащихся могут вызвать на комиссию с администрацией факультета, отметила она.

«Собственно, паблик мы почистим от мемов с преподавателями и с нецензурной лексикой. Однако не знаем, какой контент нам тогда выпускать», — прокомментировал ситуацию один из администраторов «мемжура».