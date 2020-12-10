У телеведущей Анастасии Ивлеевой появился канал на Twitch

Телеведущая Анастасия Ивлеева завела канал на стриминговом сервисе Twitch, чтобы показать, как она проходит игру Cyberpunk 2077. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Ивлеева планирует провести первый стрим 11 декабря. Она появится на платформе под ником agenttwitchbi4. Точное время выхода в эфир ведущая сообщит в своих соцсетях позднее.

Ранее Ивлеева рассказала, что приняла участие в российской локализации игры — она озвучила Карину Ли. Другие персонажи Cyberpunk 2077 заговорили голосами Элджея, Данилы Поперечного, Всеволода Кузнецова, Нины Кравиц и Александра Гудкова.

Игра выйдет 10 декабря. Изначально релиз был запланирован на апрель, потом его отложили до 17 сентября, а затем — на 19 ноября. Перенос на 10 декабря стал финальным.

После изменения даты выхода игры создателям стали поступать угрозы убийством. Пользователи писали разработчикам, что знают, где они живут, и угрожали сжечь их живьем, если игра не выйдет в срок.