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Netflix экранизирует роман «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:50

Стриминговый сервис Netflix снимет новый фильм по роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Об этом сообщил Variety.

Компания уже приобрела права на экранизацию. Режиссером картины станет Эдвард Бергер, ранее работавший над сериалами «Германия-83» и «Патрик Мелроуз». Главную роль исполнит Даниель Брюль, известный по ленте «Бесславные ублюдки».

Производство фильма начнется в марте 2021 года. Сценарий подготовили бывший журналист Washington Post Иэн Стокелл и актер Лесли Патерсон. Картина должна стать первой экранизацией антивоенного романа Ремарка, снятой в Германии.

Бергер назвал свою версию «На Западном фронте без перемен» «физическим, интуитивным и очень современным фильмом», который должен по-настоящему тронуть зрителей. Продюсерами проекта выступили Малте Грюнерт («Последняя любовь на Земле») и Даниель Дрейфусс («Сержиу»).

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