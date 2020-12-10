Антон Долин рассказал, что его племяннице в школе не дали прочитать доклад о голодоморе на Украине

Кинокритик Антон Долин рассказал, что его племяннице в школе не разрешили прочитать доклад о голодоморе на Украине. Он сделал в фейсбуке репост публикации своего брата — режиссера Олега Долина.

Олег Долин написал, что его старшая дочь подготовила для урока истории, посвященного 1930-м годам, доклад о голодоморе в Украине. Она читала архивы КГБ, которые открыты и доступны в интернете.

«Нарыла в интернете кучу документов про закрытие целых областей, где люди были обречены на голодную смерть, про экспорт из этих областей зерна… и про признание голодомора европейскими странами… Одним словом, ребенок увлекся темой, очень серьезно подготовился и по-настоящему в нее погрузился», — рассказал Долин.

В итоге школьнице не разрешили прочитать доклад. Учительница заявила, что это все ложь, «происки Запада» и выдумки «врагов России».

Голодомор на Украине случился в 1932–1933 годах из‑за засухи и насильственной коллективизации. Из‑за него погибли миллионы человек. Верховная рада 14 лет назад признала голодомор геноцидом украинского народа. С этим согласились 16 стран, России в их числе не было.

МИД России заявлял, что геноцида отдельных народов не было, а противоположные заявления «направлены на разжигание антироссийских настроений».

Би-би-си отмечала, что слова «геноцид» нет в документах ООН, ЮНЕСКО и ПАСЕ, посвященных голодомору.